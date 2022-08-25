Sinem'in şüpheli ölümünde bir sıcak gelişme daha!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sinem'in şüpheli ölümünde bir sıcak gelişme daha!
ABONE OL

Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan araç sürücüsü yakalandı

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen ve hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılan Sinem Çiçek'in bindiği aracın sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aracın sahibi ifadesinde; Çiçek ile kendi evine gittiğini, bir süre vakit geçirdikten sonra genç kızın tek başına ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi

Son dakika: Sinem'in şüpheli ölümünde bir sıcak gelişme daha!
Sinem'in şüpheli ölümünde bir sıcak gelişme daha!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sırrı çözüldü.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aracın sahibi C.A.'nın, ifadesinde; Çiçek ile kendi evine gittiğini, bir süre vakit geçirdikten sonra genç kızın tek başına ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak K.'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'.ya ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Scooterden düşen psikolog öldü! - Adana haberleri
GÜNDEM Scooterden düşen psikolog öldü!
Esenyurt değil "selyurt"... Son dakika: Esenyurt yine sular altında kaldı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Esenyurt değil "selyurt"
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanıyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama
GÜNDEM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hatay'da faciaya kıl payı! Toprak kaydı ve... - Güncel haberler
GÜNDEM Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
Adana'da skandal görüntüler! Kaza yapan sürücü karısını darbetti... - En son haberler
GÜNDEM Trafik magandası, kaza sonrası eşini darbetti!
Tarihi mezarı define için patlattılar! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Tarihi mezarı define için patlattılar!
'Pandemi bitti, hava kirliliği arttı'
GÜNDEM 'Pandemi bitti, hava kirliliği arttı'
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak 2022? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları hangi tarihte? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları neler?
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman 2022?
Son dakika haberi: İstanbul Sarıyer'de baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp! - Güncel haberler
GÜNDEM Baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp!
Ad soyad değişikliği e-Devlet başvuru ekranı | İsim değiştirme başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 2022 Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi netleşti!
GÜNDEM Ad soyad değişikliği e Devlet başvuru ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.