DHA'nın haberine göre, delil toplama talebinde bulunan Alabay, Burak K. ile Cem A.'nın telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının da araştırılmadığını aktaran Alabay, Çiçek'e ait cep telefonunun da incelenmediğini belirtti.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜSÜNDE ARACA BİNDİĞİ GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan Cem A.'ya (27) ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Aslıhan'ın arkadaşı Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca Cem A., adliyeye sevk edildi. Savcı, Cem A.'yı 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmasını isteyerek mahkemeye sevk etti. İzmir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği ise Cem A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

"EN SON SİNEM'LE SAAT 19.00'DA BERABERDİM"

Cem A.'nın, hakimlikteki ifadesinde, "Sinem'le 2 senedir tanışıyoruz. Instagram'dan 2 hafta önce istek gönderdim. Konuşmaya başladık. Bana konum attı. Saat 16.00 gibi aldım. Önce benim iş yerime uğradık. Şarj aleti aldık. Biraz da vakit geçirdik. Sonra eve gittik. 1,5 saat bizde kaldı. Sonrasında gitmek istedi. Birkaç gün sonra haber vereceğini söyleyip, evden çıktı. Ben de akşam kuzenlerimle buluştuktan sonra eve geldim. En son Sinem'le saat 19.00'da beraberdim. Uyuşturucu kullanmadık. Evden ayrıldığı zaman işi olduğunu söylemişti. Evi de zaten yakındı. Evde bulunduğu sırada kendisiyle kavga falan da etmedik" dediği öğrenildi.