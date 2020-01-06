Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

2020 yılı, 1.011.107 kişiyle başladı.

8'i yeni olmak üzere yerli - yabancı 38 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 18.745.676 ₺ hasılat elde edildi.

2019'un açılış rakamlarına oranla 2020' izleyici sayısında % 37.2, hasılatta ise % 75.4'lük artış sağlandı.

Hafta sonunda en çok izlenen film animasyon türündeki 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' olurken, gösterime 1 Ocak'ta giren 'Baba Parası', hafta sonundaki izleyici sayısıyla birlikte 493.355 kişi tarafından izlendi.

Hafta sonunda en az izlenen film, 19 kişiyle gösteriminin 5'inci haftasında bulunan korku türündeki 'İfrit' oldu.

2020'NİN AÇILIŞINDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (2'NCİ HAFTA)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 444.755

Toplam İzleyici Sayısı: 1.401.295

Hasılat: 24.224.255 ₺

BABA PARASI (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 318.605

Toplam İzleyici Sayısı: 493.335

Hasılat: 9.422.266 ₺

SON 5 YIL AÇILIŞLARI

2019

Film Sayısı: 46

İzleyici Sayısı: 737.115

Hasılat: 10.688.794 ₺

2018

Film Sayısı: 29

İzleyici Sayısı: 1.732.844

Hasılat: 23.882.470 ₺

2017

Film Sayısı: 32

İzleyici Sayısı: 972.715

Hasılat: 12.492.967 ₺

2016

Film Sayısı: 33

İzleyici Sayısı: 1.372.917

Hasılat: 17.655.398 ₺

2015

Film Sayısı: 47

İzleyici Sayısı: 1.250.984

Hasılat: 14.720.051 ₺