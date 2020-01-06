2020 yılı, 1.011.107 kişiyle başladı.
8'i yeni olmak üzere yerli - yabancı 38 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 18.745.676 ₺ hasılat elde edildi.
2019'un açılış rakamlarına oranla 2020' izleyici sayısında % 37.2, hasılatta ise % 75.4'lük artış sağlandı.
Hafta sonunda en çok izlenen film animasyon türündeki 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' olurken, gösterime 1 Ocak'ta giren 'Baba Parası', hafta sonundaki izleyici sayısıyla birlikte 493.355 kişi tarafından izlendi.
Hafta sonunda en az izlenen film, 19 kişiyle gösteriminin 5'inci haftasında bulunan korku türündeki 'İfrit' oldu.
2020'NİN AÇILIŞINDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (2'NCİ HAFTA)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 444.755
Toplam İzleyici Sayısı: 1.401.295
Hasılat: 24.224.255 ₺
BABA PARASI (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 318.605
Toplam İzleyici Sayısı: 493.335
Hasılat: 9.422.266 ₺
SON 5 YIL AÇILIŞLARI
2019
Film Sayısı: 46
İzleyici Sayısı: 737.115
Hasılat: 10.688.794 ₺
2018
Film Sayısı: 29
İzleyici Sayısı: 1.732.844
Hasılat: 23.882.470 ₺
2017
Film Sayısı: 32
İzleyici Sayısı: 972.715
Hasılat: 12.492.967 ₺
2016
Film Sayısı: 33
İzleyici Sayısı: 1.372.917
Hasılat: 17.655.398 ₺
2015
Film Sayısı: 47
İzleyici Sayısı: 1.250.984
Hasılat: 14.720.051 ₺
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