6 - 8 Mart arasında sinemalarda 2020'nin en düşük gişesi elde edildi.
9'u yeni olmak üzere 40 film, toplam 542.502 kişi tarafından izlendi.
İzleyici, bir önceki haftaya oranla % 20.8 azaldı.
Toplam hasılat ise 9.924.016 ₺ olarak gerçekleşti.
Hasılat, bir önceki haftaya oranla % 21.4 azaldı.
Film başına düşen izleyici sayısı 13.562kişi, film başına düşen hasılat 248.100 ₺.
Tüm koltutkların 9'da biri doldu.
Hafta sonu en çok izlenen film, 126.031 kişiyle 'Bayi Toplantısı', en az izlenen filmse 4 kişiyle 'Tavşan Jojo' oldu.
İlk 3 sırayı komedi filmleri paylaşırken Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül kazanan 'Nuh Tepesi', 5'inci sırada yer aldı.
BAYİ TOPLANTISI (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 126.031
Hafta Sonu Hasılat: 2.325.633 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 944.057
Toplam Hasılat: 17.055.580 ₺
ELTİLERİN SAVAŞI (6. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 119.792
Hafta Sonu Hasılat: 2.196.888 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 3.541.994
Toplam Hasılat: 61.989.895 ₺
ZENGO (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 87.535
Hafta Sonu Hasılat: 1.627.327 ₺
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI: MANDALİNA'NIN GÜNLÜĞÜ (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 67.884
Hafta Sonu Hasılat: 1.154.103 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 198.092
Toplam Hasılat: 3.322.048 ₺
NUH TEPESİ (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 24.379
Hafta Sonu Hasılat: 456.723 ₺
YORUMLAR