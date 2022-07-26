Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022
YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından sınıf öğretmenliği taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Gazi Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|63.986
63.300
74.165
83.300
|339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
|Ege Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.182
63.300
72.664
77.000
|337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|77.889
64.200
71.996
71.200
|331,22805
382,23124
363,49554
350,08520
|Hacettepe Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|70+2
80+2
80+2
90+3
|72
82
82
93
|64.615
64.600
76.145
84.200
|338,87537
382,01694
361,04746
342,21667
|Marmara Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|70.634
68.800
78.289
84.000
|335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
|Dicle Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|84.902
70.900
99.310
95.500
|327,58492
378,57445
348,43419
336,06404
|Ankara Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|71.567
71.800
83.674
92.400
|334,74755
378,12747
356,72786
337,69158
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|77.529
72.200
82.442
88.100
|331,41204
377,92215
357,43908
340,02444
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|79.851
73.200
83.028
91.900
|330,17433
377,35785
357,09531
337,94903
|Anadolu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|76.248
73.500
84.863
93.200
|332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|87.947
74.200
90.832
77.200
|326,01484
376,87914
352,79746
346,38150
|Ted Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|83.735
74.400
75.340
74.100
|328,18551
376,75717
361,49541
348,21330
|Akdeniz Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|82.157
77.100
88.829
99.200
|328,99080
375,34173
353,92641
334,22220
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|83.212
77.700
86.820
97.100
|328,44369
375,06706
354,99055
335,26722
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
5+0
7+0
|8
8
5
7
|90.791
79.400
89.138
93.400
|324,63000
374,22386
353,74878
337,16558
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|85.761
80.400
90.235
101.000
|327,13125
373,68981
353,14355
333,02981
|Çukurova Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|85.039
84.300
93.687
109.000
|327,51656
371,79410
351,31953
329,11441
|Erciyes Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|91.480
85.000
98.089
108.000
|324,28738
371,45316
349,05460
329,60411
|Kocaeli Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|91.212
85.500
94.579
104.000
|324,41552
371,19286
350,86374
331,82234
|Mersin Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|88.781
88.400
102.204
112.000
|325,60256
369,75695
346,94945
327,76484
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|89.072
88.800
97.154
112.000
|325,45984
369,54608
349,56029
327,97748
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|100.678
90.500
104.081
116.000
|319,97448
368,75728
346,02966
325,77363
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|94.782
91.800
105.010
118.000
|322,72723
368,08983
345,59389
324,82099
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|92.881
94.100
109.792
122.000
|323,62931
367,00782
343,25265
323,35651
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|101.871
95.500
105.827
115.000
|319,42947
366,32917
345,18816
326,21444
|Gaziantep Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|92.345
95.600
105.766
113.000
|323,85752
366,28740
345,22118
327,33975
|Balıkesir Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|101.240
97.000
105.020
114.000
|319,72145
365,58899
345,58644
326,62048
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|100.754
97.100
107.588
122.000
|319,95198
365,56909
344,30824
323,26327
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|105.592
102.000
110.831
125.000
|317,76088
363,14644
342,75790
322,07846
|Sakarya Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|110.596
103.000
108.986
116.000
|315,56592
362,85057
343,61898
326,13514
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|108.308
103.000
112.377
125.000
|316,54797
362,57852
342,02924
321,83285
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|99.555
107.000
125.202
134.000
|320,48308
360,74930
336,32884
318,41490
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|110.240
108.000
115.752
132.000
|315,71653
360,44474
340,47938
319,02509
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|110.315
109.000
119.123
131.000
|315,68200
360,07016
338,99530
319,41591
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|109.783
110.000
119.574
131.000
|315,90165
359,61283
338,78629
319,37859
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|107.899
112.000
125.259
142.000
|316,70205
358,73329
336,30326
315,16508
|Trabzon Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|116.679
113.000
117.544
128.000
|313,00795
358,24862
339,67272
320,54663
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|118.007
114.000
121.234
133.000
|312,45015
357,92586
338,04535
318,69036
|Atatürk Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|114.981
114.000
127.708
139.000
|313,73386
357,63361
335,26958
316,45400
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|110.864
114.000
127.842
135.000
|315,44544
357,61218
335,21227
317,82376
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|117.669
115.000
120.632
139.000
|312,59335
357,40480
338,32425
316,25055
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|118.551
117.000
122.920
137.000
|312,22718
356,64104
337,32668
317,19225
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
4+0
5+0
|12
14
4
5
|107.013
117.000
107.736
118.000
|317,13671
356,57668
344,23692
325,07171
|Ordu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|121.718
121.000
129.873
143.000
|310,95701
354,74175
334,35006
314,82887
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|124.051
122.000
126.816
143.000
|310,02861
354,20939
335,65773
314,86728
|Uşak Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|124.529
123.000
127.486
143.000
|309,85585
353,66878
335,36553
314,76395
|Düzce Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|124.135
124.000
128.805
147.000
|309,99769
353,31288
334,81123
313,44756
|Adıyaman Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|117.271
124.000
133.400
151.000
|312,77133
353,24709
332,87906
311,97178
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|120.126
125.000
133.877
153.000
|311,61534
353,09505
332,67445
311,12064
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|122.496
125.000
131.034
149.000
|310,64862
352,80565
333,88091
312,47352
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|126.269
125.000
129.701
147.000
|309,18586
352,77037
334,42964
313,15999
|Amasya Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|126.526
127.000
133.455
152.000
|309,08000
352,02738
332,85509
311,48648
|Aksaray Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|126.787
127.000
132.582
149.000
|308,97782
351,96076
333,20985
312,64708
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|129.443
129.000
133.411
153.000
|307,94856
351,24362
332,87324
311,04613
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|128.992
131.000
136.188
155.000
|308,12702
350,52405
331,74609
310,34137
|Siirt Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|127.405
133.000
145.903
161.000
|308,73822
349,43400
327,93360
308,20496
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|132.332
134.000
138.867
158.000
|306,85654
349,22933
330,64888
309,43846
|Kastamonu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|136.091
135.000
140.832
160.000
|305,44286
348,79844
329,90829
308,52592
|Sinop Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.140
136.000
142.275
162.000
|305,05995
348,21548
329,33913
307,94597
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.845
136.000
139.890
159.000
|304,78452
348,17296
330,25655
308,98552
|Giresun Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.950
137.000
141.561
162.000
|304,74739
347,99342
329,62613
307,99237
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|136.176
137.000
145.482
165.000
|305,40471
347,79503
328,09317
306,95193
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|138.300
139.000
143.888
164.000
|304,61760
347,10711
328,70217
307,20198
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|138.984
140.000
144.858
165.000
|304,35257
346,80608
328,31431
307,06189
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|140.362
141.000
147.628
169.000
|303,84780
346,39867
327,26524
305,81258
|Bayburt Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|141.897
143.000
153.479
173.000
|303,29986
345,49496
325,08151
304,20833
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|140.614
144.000
155.019
171.000
|303,76429
345,30249
324,53091
304,87211
|Kafkas Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|143.167
145.000
157.005
174.000
|302,83338
344,61949
323,79989
304,01322
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
7+0
5+0
3+0
|6
7
5
3
|151.555
147.000
172.451
166.000
|299,93998
343,79239
318,41136
306,50778
|Hakkari Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
20+1
|41
41
41
21
|145.684
151.000
164.524
176.000
|301,95676
342,44606
321,11651
303,52370
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
13+0
13+0
15+0
|7
13
13
15
|150.304
160.000
184.355
201.000
|300,38278
338,95714
314,53729
296,11590
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
28+0
24+0
|42
42
28
24
|167.125
169.000
235.088
227.000
|294,88356
335,73867
300,05168
289,32624
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
15+0
5+0
6+0
|16
15
5
6
|164.565
172.000
187.100
200.000
|295,70201
334,77504
313,68613
296,36609
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
18+0
10+0
30+0
|25
18
10
13
|189.343
172.000
212.046
Dolmadı
|288,34310
334,49471
306,25929
Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
21+0
63+0
|42
42
21
24
|178.444
175.000
250.310
Dolmadı
|291,43205
333,58648
296,31705
Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
8+0
6+0
|13
12
8
6
|167.223
177.000
199.014
237.000
|294,85165
332,86132
310,00468
286,91687
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|17+0
25+0
7+0
6+0
|17
25
7
6
|184.336
210.000
202.998
229.000
|289,73448
322,12912
308,83252
288,73663
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|100.709
—
—
—
|319,96515
—-
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0
27+0
8+0
30+0
|31
27
4
1
|222.090
218.000
Dolmadı
Dolmadı
|279,80922
319,68472
Dolmadı
Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
18+0
10+0
—
|13
18
10
—
|218.916
242.000
285.093
—
|280,60398
312,55555
288,35258
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
10+0
—
—
|2
10
—
—
|224.226
245.000
—
—
|279,30219
311,94814
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
15+0
10+0
14+0
|22
15
—
1
|271.470
250.000
Dolmadı
Dolmadı
|268,90600
310,58720
Dolmadı
Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
10+0
10+0
9+0
|10
10
1
1
|Dolmadı
281.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
302,53759
Dolmadı
Dolmadı
|Ted Üniversitesi
|Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|39+0
39+0
25+0
15+0
|39
39
23
15
|254.132
282.000
Dolmadı
298.000
|272,45935
302,26773
Dolmadı
273,86467
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
15+0
10+0
14+0
|19
15
—
-
|Dolmadı
298.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
298,35794
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
13+0
5+0
6+0
|9
4
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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