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Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022

YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından sınıf öğretmenliği taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 80+2

80+2

80+2

90+3 82

82

82

93 63.986

63.300

74.165

83.300 339,26740

382,74046

362,16898

342,74046 Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 66.182

63.300

72.664

77.000 337,91211

382,69622

363,06493

346,49594 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 77.889

64.200

71.996

71.200 331,22805

382,23124

363,49554

350,08520 Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 70+2

80+2

80+2

90+3 72

82

82

93 64.615

64.600

76.145

84.200 338,87537

382,01694

361,04746

342,21667 Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 70.634

68.800

78.289

84.000 335,28453

379,64919

359,78197

342,34692 Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 84.902

70.900

99.310

95.500 327,58492

378,57445

348,43419

336,06404 Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

70+2

70+2

80+2 62

72

72

82 71.567

71.800

83.674

92.400 334,74755

378,12747

356,72786

337,69158 Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 77.529

72.200

82.442

88.100 331,41204

377,92215

357,43908

340,02444 Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

80+2 62

62

62

82 79.851

73.200

83.028

91.900 330,17433

377,35785

357,09531

337,94903 Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

70+2

70+2

80+2 62

72

72

82 76.248

73.500

84.863

93.200 332,11177

377,21676

356,06097

337,23479 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0

8+0

4+0

4+0 8

8

4

4 87.947

74.200

90.832

77.200 326,01484

376,87914

352,79746

346,38150 Ted Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0

7+0

5+0

5+0 7

7

5

5 83.735

74.400

75.340

74.100 328,18551

376,75717

361,49541

348,21330 Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 82.157

77.100

88.829

99.200 328,99080

375,34173

353,92641

334,22220 Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

80+2 62

62

62

82 83.212

77.700

86.820

97.100 328,44369

375,06706

354,99055

335,26722 İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0

8+0

5+0

7+0 8

8

5

7 90.791

79.400

89.138

93.400 324,63000

374,22386

353,74878

337,16558 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 85.761

80.400

90.235

101.000 327,13125

373,68981

353,14355

333,02981 Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 85.039

84.300

93.687

109.000 327,51656

371,79410

351,31953

329,11441 Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 91.480

85.000

98.089

108.000 324,28738

371,45316

349,05460

329,60411 Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 91.212

85.500

94.579

104.000 324,41552

371,19286

350,86374

331,82234 Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 88.781

88.400

102.204

112.000 325,60256

369,75695

346,94945

327,76484 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 89.072

88.800

97.154

112.000 325,45984

369,54608

349,56029

327,97748 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

80+2 62

62

62

82 100.678

90.500

104.081

116.000 319,97448

368,75728

346,02966

325,77363 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 94.782

91.800

105.010

118.000 322,72723

368,08983

345,59389

324,82099 İnönü Üniversitesi (Malatya) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 92.881

94.100

109.792

122.000 323,62931

367,00782

343,25265

323,35651 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 101.871

95.500

105.827

115.000 319,42947

366,32917

345,18816

326,21444 Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 92.345

95.600

105.766

113.000 323,85752

366,28740

345,22118

327,33975 Balıkesir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 101.240

97.000

105.020

114.000 319,72145

365,58899

345,58644

326,62048 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 100.754

97.100

107.588

122.000 319,95198

365,56909

344,30824

323,26327 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 105.592

102.000

110.831

125.000 317,76088

363,14644

342,75790

322,07846 Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 110.596

103.000

108.986

116.000 315,56592

362,85057

343,61898

326,13514 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 108.308

103.000

112.377

125.000 316,54797

362,57852

342,02924

321,83285 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 99.555

107.000

125.202

134.000 320,48308

360,74930

336,32884

318,41490 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 110.240

108.000

115.752

132.000 315,71653

360,44474

340,47938

319,02509 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 110.315

109.000

119.123

131.000 315,68200

360,07016

338,99530

319,41591 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

55+2 52

52

52

57 109.783

110.000

119.574

131.000 315,90165

359,61283

338,78629

319,37859 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 107.899

112.000

125.259

142.000 316,70205

358,73329

336,30326

315,16508 Trabzon Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 116.679

113.000

117.544

128.000 313,00795

358,24862

339,67272

320,54663 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

62 118.007

114.000

121.234

133.000 312,45015

357,92586

338,04535

318,69036 Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60+2

60+2

60+2

80+2 62

62

62

82 114.981

114.000

127.708

139.000 313,73386

357,63361

335,26958

316,45400 Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

62 110.864

114.000

127.842

135.000 315,44544

357,61218

335,21227

317,82376 Trakya Üniversitesi (Edirne) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 117.669

115.000

120.632

139.000 312,59335

357,40480

338,32425

316,25055 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 118.551

117.000

122.920

137.000 312,22718

356,64104

337,32668

317,19225 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0

14+0

4+0

5+0 12

14

4

5 107.013

117.000

107.736

118.000 317,13671

356,57668

344,23692

325,07171 Ordu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 121.718

121.000

129.873

143.000 310,95701

354,74175

334,35006

314,82887 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 124.051

122.000

126.816

143.000 310,02861

354,20939

335,65773

314,86728 Uşak Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 124.529

123.000

127.486

143.000 309,85585

353,66878

335,36553

314,76395 Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

70+2 52

62

62

72 124.135

124.000

128.805

147.000 309,99769

353,31288

334,81123

313,44756 Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 117.271

124.000

133.400

151.000 312,77133

353,24709

332,87906

311,97178 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 120.126

125.000

133.877

153.000 311,61534

353,09505

332,67445

311,12064 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 122.496

125.000

131.034

149.000 310,64862

352,80565

333,88091

312,47352 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 126.269

125.000

129.701

147.000 309,18586

352,77037

334,42964

313,15999 Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 126.526

127.000

133.455

152.000 309,08000

352,02738

332,85509

311,48648 Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

62 126.787

127.000

132.582

149.000 308,97782

351,96076

333,20985

312,64708 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 129.443

129.000

133.411

153.000 307,94856

351,24362

332,87324

311,04613 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 128.992

131.000

136.188

155.000 308,12702

350,52405

331,74609

310,34137 Siirt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 127.405

133.000

145.903

161.000 308,73822

349,43400

327,93360

308,20496 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 132.332

134.000

138.867

158.000 306,85654

349,22933

330,64888

309,43846 Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 136.091

135.000

140.832

160.000 305,44286

348,79844

329,90829

308,52592 Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 137.140

136.000

142.275

162.000 305,05995

348,21548

329,33913

307,94597 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 137.845

136.000

139.890

159.000 304,78452

348,17296

330,25655

308,98552 Giresun Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 137.950

137.000

141.561

162.000 304,74739

347,99342

329,62613

307,99237 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 136.176

137.000

145.482

165.000 305,40471

347,79503

328,09317

306,95193 Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 138.300

139.000

143.888

164.000 304,61760

347,10711

328,70217

307,20198 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 138.984

140.000

144.858

165.000 304,35257

346,80608

328,31431

307,06189 Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

70+2 52

62

62

72 140.362

141.000

147.628

169.000 303,84780

346,39867

327,26524

305,81258 Bayburt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 141.897

143.000

153.479

173.000 303,29986

345,49496

325,08151

304,20833 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 140.614

144.000

155.019

171.000 303,76429

345,30249

324,53091

304,87211 Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 143.167

145.000

157.005

174.000 302,83338

344,61949

323,79989

304,01322 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0

7+0

5+0

3+0 6

7

5

3 151.555

147.000

172.451

166.000 299,93998

343,79239

318,41136

306,50778 Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

40+1

40+1

20+1 41

41

41

21 145.684

151.000

164.524

176.000 301,95676

342,44606

321,11651

303,52370 Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0

13+0

13+0

15+0 7

13

13

15 150.304

160.000

184.355

201.000 300,38278

338,95714

314,53729

296,11590 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0

42+0

28+0

24+0 42

42

28

24 167.125

169.000

235.088

227.000 294,88356

335,73867

300,05168

289,32624 Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0

15+0

5+0

6+0 16

15

5

6 164.565

172.000

187.100

200.000 295,70201

334,77504

313,68613

296,36609 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0

18+0

10+0

30+0 25

18

10

13 189.343

172.000

212.046

Dolmadı 288,34310

334,49471

306,25929

Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0

42+0

21+0

63+0 42

42

21

24 178.444

175.000

250.310

Dolmadı 291,43205

333,58648

296,31705

Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0

12+0

8+0

6+0 13

12

8

6 167.223

177.000

199.014

237.000 294,85165

332,86132

310,00468

286,91687 Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 17+0

25+0

7+0

6+0 17

25

7

6 184.336

210.000

202.998

229.000 289,73448

322,12912

308,83252

288,73663 Selçuk Üniversitesi (Konya) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40+1

—

—

— 41

—

—

— 100.709

—

—

— 319,96515

—-

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 31+0

27+0

8+0

30+0 31

27

4

1 222.090

218.000

Dolmadı

Dolmadı 279,80922

319,68472

Dolmadı

Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 13+0

18+0

10+0

— 13

18

10

— 218.916

242.000

285.093

— 280,60398

312,55555

288,35258

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0

10+0

—

— 2

10

—

— 224.226

245.000

—

— 279,30219

311,94814

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 22+0

15+0

10+0

14+0 22

15

—

1 271.470

250.000

Dolmadı

Dolmadı 268,90600

310,58720

Dolmadı

Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 12+0

10+0

10+0

9+0 10

10

1

1 Dolmadı

281.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

302,53759

Dolmadı

Dolmadı Ted Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 39+0

39+0

25+0

15+0 39

39

23

15 254.132

282.000

Dolmadı

298.000 272,45935

302,26773

Dolmadı

273,86467 Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 24+0

15+0

10+0

14+0 19

15

—

- Dolmadı

298.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

298,35794

Dolmadı

Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 9+0

—

—

— 5

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0

13+0

5+0

6+0 9

4

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 9+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

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