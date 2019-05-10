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Sınıfta öğretmen dehşeti kamerada!

DHA

Bolu'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen dehşeti yaşandı. Öğretmen G.Y., tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin önce kulağını çekti ardında da tokat attı. Tepki çeken o anları, başka öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görevine devam eden öğretmen G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı

Bolu

Bolu'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin, tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anları, başka öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyük tepki çeken görüntünün ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı.

Bu anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öğrencinin durumu bildirdiği ailesi, okula gelerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen G.Y., görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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