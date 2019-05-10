Bolu'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin, tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anları, başka öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyük tepki çeken görüntünün ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bu anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öğrencinin durumu bildirdiği ailesi, okula gelerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen G.Y., görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.