Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre savcılık, şüpheli Gözegir hakkında, “Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede ise önemli detaylar yer alıyordu. Savcılık, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün dış yapılanmasında faaliyet gösteren 4 bin 167 kişi tespit etti. Şüpheli Mehmet Salih Gözegir de bunlardan biriydi.



FETÖ’YE AİT ÇATI ÖRGÜTÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yağmur Damlası/Reindrop Turkish House’nin ABD’nin birçok eyaletinde örgütlenmesini tamamlamış, ABD’ye eğitim ya da çalışmak için giden bütün Türklere ait mail arşivlerini bulunduran, terör örgütünün finansmanı için bu kişilerden yardım toplama ve lobi faaliyetleri yürüten FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çatı örgütü olduğu belirtildi.



YÖNETİCİ KONUMUNDA FAALİYET YÜRÜTTÜ



Şüpheli Mehmet Salih Gözegir’in, Yağmur Damlası/Reindrop Turkish House’nin 2014 yılında yönetiminde yer alarak, yönetim kurulu üyesi olarak yönetici konumunda aktif örgütsel faaliyet yürüttüğü anlatıldı.



SINIR DIŞI EDİLDİ



Mehmet Salih Gözegir’in, ABD’de yürütülen çocuğun cinsel istismarı soruşturması sırasında mahkeme tarafından tutuklandığı ve 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Greencart’ı iptal edilerek sınır dışı edildiği belirtildi.



4167 KİŞİNİN İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün 110 yabancı ülkede örgütün amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, dış yapılanmada örgütsel faaliyet yürütenler arasında şüphelinin de yer aldığı 4167 kişinin isimlerinin bulunduğu tespit edildiği anlatıldı.



ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ



Şüpheli Mehmet Salih Gözegir, savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek örgütle ilgili olarak beyanlarda bulunacağını söylediği anlatıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait dershanelerde üniversite sınavına hazırlandığını belirten Gözegir, Marmara İngilizce Tıp Fakültesi’ni kazandığını, örgüte ait evlerde kaldığını da anlattı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD’ye yaptığı başvurunun kabul edilerek gren kart aldığını ifade eden Gözegir, ABD’ye gittikten sonra Houston şehrinde bulunan Baylor Colege Of Medicine kabul edildiğini ve burada çalışmaya başladığını ifadesinde anlattı.



BÜYÜKÇELEBİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI



Yağmur Damlası/Reindrop Turkish House’nin başkanı Mehmet Okumuş’un teklifi üzerine yönetim kurulu üyesi olduğunu, burada toplantı düzenlediklerini anlatan Gözegir, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan İsmail Büyükçelebi ile görüştüğünü anlattı.



SAVCILIK, SAMİMİ İTİRAF BULMADI



Savcılık, Mehmet Salih Gözegir’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ABD’deki ayağının çökertilmesi için gereken tüm bilgileri samimi olarak paylaşmadığını belirterek bu nedenle ifadesinin etkin pişmanlıktan kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.



AMERİKA’DA 135 CHARTER OKUL



Gözegir hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY örgütü ile ilgili olarak rakamsal tespitlere de yer verildi. Emniyet ve açık kaynaklardan ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Romanya, Bosna-Hersek, Irak gibi ülkelerde bulunan bazı üniversitelerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. İddianamede, örgütün ABD’de 135 kadar Charter okulu mevcut olduğu ve bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrenci bulunduğunun söylendiği anlatılıyor. İddianame göre, örgüte ait ABD’nin çeşitli eyaletlerinde toplam 165 sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

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