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Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek.

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Sistem sayesinde ihracat hızlanacak.

Randevulu Sanal Sıra Projesi, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirilecek.

Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.

LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılacak sistem daha sonra da yine Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de uygulanacak.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistemin kurulum çalışmalarına başlandı. Tır parkına sürücülerin online randevu alacağı makineler yerleştirildi. Uygulamanın bir haftaya kadar devreye girmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Randevulu Sanal Sıra Projesi'nin pilot bölge olarak bu ay itibarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayacağını açıklamıştı.