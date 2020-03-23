Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Edirne'de sınırda bekleyen sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için bekleyişlerini sürdürüyor. Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bulunan ağaçlık alanda bekleyen sığınmacılara her gün Kızılay, AFAD ve STK’lar tarafından yiyecek ve giyecek yardımı yapılıyor. Öte yandan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise sıtma ve benzeri hastalıkların önüne geçebilmek adına gerekli tedbirleri alıyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sığınmacıların Avrupa sınırındaki bekleyişlerinde 25'inci güne girildi. Tek istekleri Yunanistan'ı geçip Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek olan sığınmacılar, çeşitli zorluklara rağmen bekleyişlerini sürdürüyor.

Sığınmacılar, tampon bölgede kendi imkânlarıyla seyyar lavabo, tuvalet ve duş ihtiyaçlarını gideriyor. Edirne Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nin sınırdaki göçmenlerle ilgili yaptığı son açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“2019 yılı içerisinde Edirne il sınırlarında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile sınır birlikleri tarafından 126.827 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan bu göçmenler Edirne İl Merkezinde bulunan Geri Gönderme Merkezine alınarak, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ülkemizin diğer şehirlerindeki Geçici Barınma ve Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.

GEÇİŞLER KAYIT ALTINDA

27 Şubat 2020 tarihinde Ülkemizin çeşitli bölgelerinden yola çıkarak, Edirne ili üzerinden Yunanistan’ın 204 Km’lik sınır hattına doğru yoğun bir göçmen akını başlamıştır. Bu sınır hattının 192 Km’lik bölümünü Meriç Nehri, 12 Km’lik bölümünü de kara sınırı oluşturmaktadır. Bu sınır hattında, 4’üncü ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı, 8 Bölük ve 23 Karakol bulunmaktadır. Sınır karakol ve birlikleri kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen geçişlere ait sayısal verileri, üst birlik ve komutanlıkları aracılığıyla Edirne Valiliği’ne bildirmektedir.

KAPILAR AÇILINCA...

27 Şubat 2020 tarihinden bu güne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan’a; 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55.904 ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91.228 olmak üzere, toplam 147.132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir.

YUNAN ASKERİ ÖLDÜRDÜ

Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu, 3 göçmen hayatını kaybetmiş, 214 göçmen de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir. Ayrıca bu süre zarfında 7.096 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, 1.581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır.

AİHM'E BAŞVURULDU

Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 3 göçmen ile ilgili kendileri ve/veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliğince takip edilmektedir.