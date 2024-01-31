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        Sinop'ta koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:23
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        Sinop'ta koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Özarslan, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte yatırım projelerine ilişkin çalışmaların 35 yatırımcı kuruluş tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

        Sinop Valiliğince koordine edilen ve yatırımcı kuruluşlar tarafından icra edilen il yatırım takip sistemine girilen verileri de paylaşan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Toplamda 19 milyar 868 milyon lira proje bedelli 524 proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda projelerin 2023 yılı ödeneği toplam 3 milyar 320 milyon liradır. 2023 yılı dördüncü dönem sonu itibarıyla ulaştırma ve haberleşme sektöründe 1 milyar 414 milyon lira, tarımda 371 milyon lira, eğitimde 350 milyon lira, sağlıkta 31 milyon lira, turizm sektöründe 33 milyon lira, konut sektöründe 21 milyon lira, diğer kamu hizmet ve sosyal sektöründe 235 milyon lira, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe ise 22 milyon lira olmak üzere toplam 2,5 milyar lira harcama yapılmış olup 2023 yılı harcama oranı yüzde 75 olarak gerçekleşmiştir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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