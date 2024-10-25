Sinop'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İlçenin Bağlıca köyü mevkisinde Vahdettin Yıldırım'ın (39) kullandığı 57 AAH 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan E.C.S. (14) ile E.H.Y. (13) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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