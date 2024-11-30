Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı

Vali Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra Sinop Limanı'na aborda olan Türk Deniz Kuvvetleri TCG Fatih (F-242) gemisini ziyaret ederek gemi komutanlarından bilgi aldı.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Askerler tarafından saygı atışı yapılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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