Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esat Türkmen Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Bahri Öztürk (49), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü.

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