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        Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü

        Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:06
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        Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Esat Türkmen Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Bahri Öztürk (49), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Öztürk'ün cesedi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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