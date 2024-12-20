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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:36
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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 57 FA 961 plakalı otomobil, Bostancılı Mahallesi’nde devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki S.E yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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