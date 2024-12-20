Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 57 FA 961 plakalı otomobil, Bostancılı Mahallesi’nde devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki S.E yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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