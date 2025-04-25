Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        R.U. idaresindeki 34 FIZ 74 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.A’ya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan C.A. sağlık ekiplerince, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği yapıldı
        Boyabat'ta 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği yapıldı
        Boyabat'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını öğre...
        Boyabat'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını öğre...
        Sinop'ta coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması hedefleniyor
        Sinop'ta coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması hedefleniyor
        Türkeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Türkeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta Sahipsiz Hayvanlar Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Durağan ve Türkeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle...
        Durağan ve Türkeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle...