2026 yılının Ramazan ayına saatler kala İmsakiye takvimi araştırmaları hız kazandı. Ramazan İmsakiyesi ile Türkiye’nin 81 ili ve Sinop oruç vakitleri belli oldu. Sinoplu vatandaşlar, 18’i 19’una bağlayan gece sahura kalkarak imsak öncesi son yemeklerini yiyecek ve ilk oruç için niyet edecek. Sinop’un ilçeleri arasında denize yakın veya iç kesimde olma durumuna göre vakitlerde birkaç dakikalık farklılıklar görülebiliyor; bu nedenle ilçe bazlı imsakiyenin kontrol edilmesi önem taşıyor. İşte Sinop için ilk sahur ve iftar saatleriyle birlikte tüm ayrıntılar...