Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sinop İmsakiye 2026 – Sinop’ta iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Sinop İmsakiyesi 2026: Sinop'ta ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar vakti ne zaman?

        Ramazan İmsakiyesi ile birlikte Türkiye'nin 81 ilindeki ezan vakitleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu vakitler, ilin coğrafi konumu ve gün uzunluğu dikkate alınarak hesaplanıyor. İmsakiye doğrultusunda Sinop'ta sahur ve iftar saatleri de kesinleşti. Bu kapsamda "Sinop'ta ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saati kaçta yapılacak?" soruları merak ediliyor. İşte Sinop için ilk sahur ve iftar saatleriyle tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:49 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılının Ramazan ayına saatler kala İmsakiye takvimi araştırmaları hız kazandı. Ramazan İmsakiyesi ile Türkiye’nin 81 ili ve Sinop oruç vakitleri belli oldu. Sinoplu vatandaşlar, 18’i 19’una bağlayan gece sahura kalkarak imsak öncesi son yemeklerini yiyecek ve ilk oruç için niyet edecek. Sinop’un ilçeleri arasında denize yakın veya iç kesimde olma durumuna göre vakitlerde birkaç dakikalık farklılıklar görülebiliyor; bu nedenle ilçe bazlı imsakiyenin kontrol edilmesi önem taşıyor. İşte Sinop için ilk sahur ve iftar saatleriyle birlikte tüm ayrıntılar...

        2

        SİNOP İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Sinop İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.57'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.23 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.44'de okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.56 olacak.

        SİNOP İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        SİNOP İMSAKİYESİ

        Sinop iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Sinop İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Sinop Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Sinop’un Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan,Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

        SİNOP İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İFTAR DUASI OKUNUŞU

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        İftar Duası Anlamı

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"