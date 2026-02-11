Sinpaş Reserve, turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor

Sinpaş GYO'nun iştiraki olan Kızılbük GYO projesinin içinde yer alan Sinpaş Reserve “Tatil evi” konseptiyle geliştirildi. Klasik devremülk anlayışının ötesine geçerek, ikinci konut konforunu profesyonel işletme altyapısı, wellness odaklı yaşam modeli ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Yatırım değeri 212 milyon dolar olan ve toplam 692 devre mülkten oluşan Sinpaş Reserve, Marmaris’te kesintisiz bir turizm ve hizmet ekonomisi yaratmayı hedefliyor. Yılda bir haftalık devremülk fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Fiyatlar daire tipi yılın ayına göre değişkenlik gösterirken aidat fiyatı ise yıllık 10 bin TL. Proje bölge ekonomisine de yılın 12 ayına yayılan kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Proje, termal imkanlar, kapsamlı spa ve wellness alanlarıyla sağlık odaklı konaklama deneyimi sunuyor.

“ARTIK TEK ODAK YAZ TATİLİ DEĞİL"

Son verilerle Türkiye turizminin büyüdüğünü ve gelirlerin arttığını anımsatan Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Özellikle ziyaretçi başına gecelik harcamanın 100 dolar seviyesine ulaşması, daha uzun süreli, planlı ve kaliteli deneyimlere yönelindiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, ürünün ve yatırım anlayışının da değişmesi gerektiğini gösteriyor. Dünya turizmi artık yalnızca sezonluk tatil değil; sağlıklı yaşam, wellness, spor, deneyim ve uyku turizmi gibi yeni dinamikler etrafında şekilleniyor” dedi.