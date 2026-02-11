Sinpaş Reserve, turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Sinpaş, Marmaris'te turizmi mevsimsellikten çıkararak yıl geneline yayan yeni projesi Sinpaş Reserve'i tanıttı. İlk etapta yüzde 40'ı tamamlanan proje bu yıl hizmete girecek. Dört mevsim turist ağırlayan bir projeye imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Yaz sezonuyla sınırlı geleneksel turizm döngüsünü kırarak bölgenin ekonomik çarpan etkisini yılın 12 ayına yaymayı hedefliyoruz. Sezonluk istihdamdan kalıcı istihdama geçişi hızlandırarak yerel işletmelerin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz faaliyet göstermesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz" dedi
Sinpaş GYO'nun iştiraki olan Kızılbük GYO projesinin içinde yer alan Sinpaş Reserve “Tatil evi” konseptiyle geliştirildi. Klasik devremülk anlayışının ötesine geçerek, ikinci konut konforunu profesyonel işletme altyapısı, wellness odaklı yaşam modeli ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla bir araya getiriyor.
Yatırım değeri 212 milyon dolar olan ve toplam 692 devre mülkten oluşan Sinpaş Reserve, Marmaris’te kesintisiz bir turizm ve hizmet ekonomisi yaratmayı hedefliyor. Yılda bir haftalık devremülk fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Fiyatlar daire tipi yılın ayına göre değişkenlik gösterirken aidat fiyatı ise yıllık 10 bin TL. Proje bölge ekonomisine de yılın 12 ayına yayılan kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyor.
Proje, termal imkanlar, kapsamlı spa ve wellness alanlarıyla sağlık odaklı konaklama deneyimi sunuyor.
“ARTIK TEK ODAK YAZ TATİLİ DEĞİL"
Son verilerle Türkiye turizminin büyüdüğünü ve gelirlerin arttığını anımsatan Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Özellikle ziyaretçi başına gecelik harcamanın 100 dolar seviyesine ulaşması, daha uzun süreli, planlı ve kaliteli deneyimlere yönelindiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, ürünün ve yatırım anlayışının da değişmesi gerektiğini gösteriyor. Dünya turizmi artık yalnızca sezonluk tatil değil; sağlıklı yaşam, wellness, spor, deneyim ve uyku turizmi gibi yeni dinamikler etrafında şekilleniyor” dedi.
Türkiye’nin bu dönüşüme hızla adapte olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Artık tek odak yaz tatili değil. Sağlık turizmi, sürdürülebilir turizm, doğa ve macera turizmi, spor, wellness ve kongre turizmi gibi alanlar öne çıkıyor. Günümüzde nitelik, turizm deneyiminin merkezinde yer alıyor.”
“GÜNEY EGE YIL BOYUNCA YAŞAYAN BİR DESTİNASYON KİMLİĞİ KAZANMALI”
Marmaris’in ötesinde Güney Ege ölçeğinde bir dönüşüm hedeflediklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: “Güney Ege, Türkiye turizminin en istikrarlı büyüyen bölgelerinden biri haline geldi. Bölge her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor ancak profilin daha uzun süreli ve daha yüksek harcama potansiyeline sahip bir yapıya evrilmesi gerekiyor. Marmaris; termal kaynakları, doğa-kültür-deniz potansiyeli, gastronomisi ve erişilebilirliğiyle bu dönüşüm için çok güçlü bir merkez. Güney Ege, mevsimsellik algısını geride bırakan ve 12 ay yaşayan bir destinasyon kimliği kazanmalı.”
“EKONOMİK ÇARPAN ETKİSİNİ YILIN 12 AYINA YAYACAĞIZ”
Dört mevsim turist ağırlayan bir projeye imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çelik, “Yaz sezonuyla sınırlı geleneksel turizm döngüsünü kırarak bölgenin ekonomik çarpan etkisini yılın 12 ayına yaymayı hedefliyoruz. Sezonluk istihdamdan kalıcı istihdama geçişi hızlandırarak yerel işletmelerin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz faaliyet göstermesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Sinpaş Reserve, yalnızca bir kullanım modeli sunmuyor; bölgeye düzenli gelir üreten, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir turizm ekonomisi inşa ediyor. Kızılbük projemizde kısa sürede ulaştığımız %85 satış oranı, geliştirdiğimiz yaklaşımın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Sinpaş Reserve ile bu deneyimi yeni bir aşamaya taşıyoruz. Hedefimiz; Türkiye turizmine güven veren, yatırım değeri yüksek, uzun vadeli ve sürdürülebilir projeler geliştirmek” açıklamasında bulundu.