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Sion'dan Gomis itirafı: Galatasaray'dan transfer etmek istedik

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, Mario Balotelli için çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken Bafetimbi Gomis için daha önce teklif yaptıklarını söyledi.

Sion'dan Gomis itirafı: Galatasaray'dan transfer etmek istedik
HABERTURK.COM

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre'nin yolunu tutan Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, İsviçre'de yayın yapan Blick'e açıklamalarda bulundu. Constantin Mario Balotelli hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlarken Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuştu.

Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu. Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta forma giyen Bafetimbi Gomis ise 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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