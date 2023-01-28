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Sipahi 8. bölüm final tanıtımı fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin final bölümü tanıtımı yayınlandı.

Sipahi 8. bölüm final tanıtımı fragmanı yayınlandı!
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Heyecanın doruklara ulaştığı anların yaşandığı tanıtımda Habtor, Canan’a silah doğrulturken Korkut Ali’nin ne yapacağı merakla bekleniyor. Sipahi ekibi Goran’ın kim olduğunu öğrenirken Yıldırım’ın Habtor’u yakalaması dikkat çekiyor.

İşte Sipahi’nin 8. Bölüm (Final) Tanıtımı;

SİPAHİ’NİN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Roket Suriye’den, Ankara’yı vuracak şekilde konumlanacaktır. Sipahi ekibi bu saldırı riskini nasıl yok edecektir? Canan, Habtor’un elindedir. Ali, deşifre olma riski nedeniyle Habtor’a ulaşamamaktadır. Habtor ise karısını ve kızını geri alamazsa Canan’ı öldürmeye kararlıdır. Yıldırım’ı bu kez de dinlemeyen Ali, Ivan’la buluşmaya gidecektir. Ali, Canan’ı kurtarmak zorundandır. Başına çuval geçirilmiş bir kadını öldürmesi emri verilir. Bu kadın Canan ise Ali ne yapacaktır? Ali, Ezgi ve Yusuf, Fahrettin’i hastane yatağında öldürmeye çalışan İranlı kadın ajanı ele geçirmeyi başaracaklardır. Peki roket Suriye’de nerededir? Canan’ın kanıyla yazılmış mesajına ulaşan Ali, Canan’a canlı ulaşabilecek midir? Ali ve Canan’ı zor bir oyun beklemektedir. Habtor her zamankinden daha acımasız, kan kokusu almış bir köpekbalığı gibidir. Kurşunlarının hedefinde masumlar hatta bebekler bile vardır. Ama unuttuğu bir şey var; Sipahi ekibi dimdik ayakta ve karşısındadır.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi final bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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