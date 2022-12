'Sipahi' bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanmaya başlayacak

‘Sipahi’ dizisinden teklif geldiği zaman hangi özellikleri sizi etkilediği için bu projede bulunmak istediniz? Özge Gürel: ‘Sipahi’yi okumadan önce zaten Kaan çok beğendiği için beni aramıştı. Bu çok önemliydi. O bana çok güzel anlatmıştı. Sonra görüşmeye gittik. Sanırım benim için burada en etkili kısım birincisi, senaristimizin bakış açısıydı. İkincisi de ‘Canan’ karakterinin gerçekten kendi dünyasında kurduğu adalet sistemi, kendi öfkesini doğru yönlendirebilmesiydi. Karakter beni çok etkiledi. Kerem Alışık: Dizide adım ‘Yıldırım Zafer Bozok’… Hikâye geldi, baktım... “İnsanın kalbine yıldırım kaç kere düşer?” dedim. Hoş, değişik, bugüne kadar hiç çekmediğim tarzda bir tür. Bunlar tabii cazip geldi. Acısı var. Acısı eski ama sıcak, taze. Unutmuyor ve acısına sahip çıkıyor. Gülüşüne güzel diyorlar, acısı çok olduğu için olabilir. Güdüleri var; öğretmek gibi öğrenmek gibi dert edinmek gibi yönetmek gibi. Aslında çölde bir kum tanesi ama çölün derdini taşıyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman bu bakış açısı hoşuma gitti. Derdi belli; vatan, millet, bayrak, Atatürk ve aile. Bütün bu ekip buna hizmet ediyor. O zamanlar bir MİT’çi arkadaşım vardı, onunla konuşmuştum. Bana bizim meselemiz, derdimiz budur dedi. Bu kavramları saydı. O hep benim aklımda kaldı. Hakikaten hikâye de öyle. Hoşumuza gitti. Fedakâr bir karakter, vicdanlı ve cesur bir karakter. Biliyorsun esas fedakârlık başkaları için yaptığın değil de kendin için yapmadığındır. Onları da yapan bir adam. Hoş geldi. İyi geldi, başladık. Ekip çok iyi. Kaan ile yeni tanıştık ama işine saygılı, sahip çıkan insanların olması, Özge gibi Kaan gibi ve tüm ekip arkadaşlarımız gibi. Keza sevgili yönetmenimiz Hakan İnan da öyle. Senaristimiz, yapımcılarımız da öyle. Yani bu sahip çıkma matematiği ve işini kalbinle yapma isteği çok çekici ve çok cazip. Biliyorsunuz, “Biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmayı ancak Allah bilir” derler ya biz de yapmakla yükümlüyüz başarıyı seyirci belirler diyelim. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Kaan Yıldırım: Ben de hikâyeyi çok sevdim. Hikâyenin ele alınış biçimini çok sevdim. Karakterimi çok sevdim. Yönetmenimiz Hakan İnan'ı zaten daha önceden tanıyordum. Güvendiğim bir yönetmendi. Ben de Kerem ağabey gibi içinde Atatürk’e yer verilmesini çok sevdim. Bu sebeplerden dolayı bu işin içindeyiz. Karakterinize hazırlanırken nasıl bir süreç yaşadınız? Özge Gürel: Benim de ilk defa oynadığım bir tür olduğu için aslında başlarda biraz tedirgin ediciydi. İlk defa silah kullandım, ilk defa aksiyon sahneleri için çalıştım. Ama oyunculuğun temelinde merak duygusu yatıyor ya aslında bir karakterin merakımızı ve heyecanımızı cezbetmesi çok önemli. ‘Canan’ benim için öyle oldu. O yüzden de bu süreç çok keyifli geçti. Zaten çok merak ettiğim, ilgilenmek istediğim birçok konuyla ‘Canan’ sayesinde ilgilenebildim. Çok güzel eğitimlerden, süreçlerden geçtik.

"KİMİN BİRAZ NEYE İHTİYACI VARSA ONU ALACAK"

‘Sipahi’nin izleyicilere özellikle hangi duyguları yansıtmasını umarsınız?

Kaan Yıldırım: Bence her karakter, hikâyenin içindeki her küçük hikâye başka bir şeyi yansıtacak. Kimin biraz neye ihtiyacı varsa onu alacak. Çünkü aynı sahnelerden ikimiz farklı duyguları alabiliriz. O yüzden iş seyircide bitiyor. Onu izleyicilerin tepkisiyle göreceğimizi düşünüyorum.

Özge Gürel: Genel olarak tek bir duygudan giden bir hikâye değil. Kaan’ın da dediği gibi seyirci birçok duyguyu birçok karakterle yaşayacak zaten. Ama tabii ki de bazı duygular burada çok ağır basıyor. Adalet gibi eşitlik gibi fedakârlık gibi cesaret gibi insanların toplumun genel iyiliği için kendi hayatlarında nelerden vazgeçtiğini, nasıl fedakarlıklar yaptığını ve bunların onların hayatlarında nelere sebep olduğunu daha yakından göreceğiz. Bence bu seyirci için de güzel bir deneyim olacak.

Kerem Alışık: Evet, çok katılıyorum. Belki ek olarak ilave edebilirim. Bizim de anladığımız, seyircinin de anlayacağı şeylerden biri şu; MİT dediğimiz birim, o kurum, hiçbirimizin haberi yokken, evde uyuyoruz ya da yemek yiyoruz ve o arada bir haber duyuyoruz. Mesela, ‘Şurada şunlar yakalandı.’ diye, o yakalandı haberinin altındaki büyük gayretin, büyük meşakkatin, orada nasıl bir istihbarat, nasıl bir çalışma, nasıl bir uzmanlık isteyen işlerin ilerleyişini görecekler mutlaka. Ve tabii duygu. Her türlü duyguyu tadacaklar. Sevinmeden üzülmeye her türlü duygunun içinde olduğu bir iş.

Özge Gürel: Bu sayede belki geçmişte, var oluşundan bu yana bu ülke için yapılan fedakârlıkları da hep birlikte hatırlamış oluruz.

Kerem Alışık: Evet, onları da hatırlamış olacaklar. Hani bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır ya işte o bulutların ne kadar önemli olduğunu, oradaki kahramanların, o görülmeyen insanların memleket için vatan için insan için neler yaptıklarını, nelerin altına girdiklerini görecekler.