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'Sipahi'den çok konuşulacak yeni bölüm

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyenlerden tam not alan 'Sipahi'nin bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak olan yeni bölümüne korku yaratan bomba sahnesi damga vuracak

'Sipahi'den çok konuşulacak yeni bölüm
'Sipahi'den çok konuşulacak yeni bölüm
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyenlerden tam not alan dizide bu hafta futbol stadına konulan bombanın akıbeti belli olacak. 'Korkut Ali' (Kaan Yıldırım) ile 'Canan’ın, Viyana’dan sonra ikinci kez statta karşı karşıya geldiği final sahnesiyle akıllarda soru işareti bırakan dizinin yeni bölümüne korku yaratan bomba sahnesi damga vuracak.

KORKU DOLU SAHNE NASIL ÇEKİLDİ?
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda üç gün çekimleri süren olaylı sahnede 1000’e yakın figüran rol aldı. Çekim ekibinin büyük bir titizlikle hazırlandığı sahne için üç gün süresince ekstra provalar yapıldı. Birçok canlı yayın aracı, ambulanslar, polis arabaları ve itfaiye araçlarının yer aldığı, aynı zamanda özel efektlerin kullanıldığı nefes kesen sahne, dizinin ikinci bölümünde ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünde; Sipahi ekibi bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. 'Ali' ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı 'Canan’a bir açıklama borçludur. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan 'Ali', kimliğini korumak zorundadır. 'Habtor’un yaşadığını öğrenen 'Yıldırım', onu yakalamanın hesaplarını yapmaktadır. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmektir. Ancak tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde bulurlar.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Sipahi’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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