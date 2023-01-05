Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
ABONE OL

Canan, Korkut Ali'nin peşinde!

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Sipahi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV ekranlarının başarılı dizisi Sipahi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Davette yaşanan saldırının ardından Sipahiler olayın peşine düşerken Habtor ve Goran’ın yeni planları merak konusu oluyor. Canan’ın Korkut Ali’nin evinde olduğu anlar dikkat çekerken, “Korkut Ali deşifre mi oldu?” sorusu akıllara geliyor.

SİPAHİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Korkut Ali ve Yıldırım Bozok, yakaladıkları Elfaz’ı sorgulamaya başladı. Ali’nin sorgusu sırasında Elfaz, geçmişte Yıldırım’ın karısının ölümüne sebep olan patlamadaki bombayı yaptığını anlattı. Duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşayan Yıldırım, öfkesine hakim olamadı ve Elfaz’ı öldürdü. Sipahiler bu bölümde de nefes kesen operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Silah sevkiyatı yapılacak yeri tespit edip harekete geçen ekip burada çatışmaya girdi. Ezgi’nin rehin alınması korku dolu anlara sahne olurken Ezgi, adamdan kurtulmayı başardı ve Korkut Ali ile Yusuf saldırganı etkisiz hale getirdi. Canan’a deşifre olmamak için ona yaklaşıp aralarında bir samimiyet kurmaya çalışan Ali, Canan’ı yemeğe çıkardı. İkisi de birbirinden bilgi almaya çalışırken bulundukları restorana Rus ajanı Ivan girdi. Ivan, Korkut Ali’yi tanıdı ve Canan’ın olmadığı bir sırada masada karşısına oturdu. Korkut Ali gizli kimliğinin açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Canan’a da bu sırada sürpriz bir telefon geldi. Arayan Habtor’un karısıydı… Diğer tarafta Yıldırım’ın katıldığı özel bir davette işler karıştı. Etkinlikte Narin ve Yıldırım’ın yolları yeniden kesişirken Goran ve Yıldırım ilk kez karşı karşıya geldi. Davette birden çıkan çatışma ise herkesi şoke etti. Çatışmada Yıldırım yaralandı. Heyecanın giderek yükseldiği Sipahi’de gelecek bölüm neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Sipahi’nin 5. Bölüm Tanıtımı;

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu hafta yok mu?
Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi! Netflix’in 1899 dizisi birinci sezonun ardından iptal edildi!
TELEVİZYON Netflix’in 1899 dizisi iptal edildi!
Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı?
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TARİHİ 2022-2023| MasterChef final tarihi ne zaman, hangi gün bitiyor, kaç yarışmacı kaldı?
TELEVİZYON MasterChef final tarihi!
MasterChef'te ilk yarı finalist belli oldu! 3 Ocak 2023 dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı ve ilk yarı finalist kim, hangi yarışmacı oldu?
TELEVİZYON MasterChef'te yarı final heyecanı!
Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon gelecek mi, ne zaman başlayacak?
TELEVİZYON Wednesday 2. sezon ne zaman gelecek?
Balkan Ninnisi neden final yapıyor? 5 Ocak 2023 Perşembe TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi? Balkan Ninnisi final sebebi nedir?
TELEVİZYON Balkan Ninnisi final mi yapıyor?
Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok 5 Ocak ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?
TELEVİZYON Aldatmak dizisi bu akşam yok mu?
Reyting sonuçları 4 Ocak: Müge Anlı ile Tatlı Sert zirvede rakipleri zorladı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı?
TELEVİZYON Gözler reyting sıralamasında
Kuruluş Osman 111. bölüm full izle! ATV ile Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izleme
TELEVİZYON Kuruluş Osman 111. son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.