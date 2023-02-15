Polisin müdahale ettiği göstericiler, "Vucic nerede?" ve "ihanet" sloganları atarken, "Fransız-Alman Planı"nın kamuoyuna açıklanması ve iptal edilmesi talebinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e "İstifa et ya da Kosova politikanı değiştir" mesajları veren göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Binası önündeki polis barikatını yıkarak bina içerisine girmeye çalıştı.

Avrupa Birliği'nin, Kosova ve Sırbistan'ın Birlik'e üye olabilmesi için aralarındaki sorunları çözmelerini şart koşmasının ardından Kosova Başbakanı, "Bana bu seferki ana teklifin 'kabul et ya da terk et' formatına çok yakın olduğunu açıkça belirttiler. Müzakere yok" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin, Kosova ve Sırbistan'ın Birlik'e üye olabilmesi için aralarındaki sorunları çözmelerini şart koşmasının ardından Kosova Başbakanı, "Bana bu seferki ana teklifin 'kabul et ya da terk et' formatına çok yakın olduğunu açıkça belirttiler. Müzakere yok" açıklamasını yaptı.

Kosova: AB'nin teklifi 'ya kabul et ya terk et' formatında

Şehrin iki ana caddesinin trafiğe kapatıldığı gösteride, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir", "Vazgeçmek yok", "Kosova'ya ihanet eden Rusya'ya da ihanet eder" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı Binası önünde toplanan aşırı sağcı Sırplar, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) tüm üyelerince desteklenen, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin düzeltilmesini hedefleyen "Fransız-Alman Planı"nı protesto etti.

KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Başbakan Albin Kurti, şubat başında, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını, sunduğu birkaç şartın karşılanması halinde değerlendirebileceğini kaydetmişti.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB yetkilileri, Fransız-Alman Planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Fotoğraf: AA