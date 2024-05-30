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        Haberler Bilgi Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabı ikinci maçında Sırbistan'la karşı karşıya geliyor. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Filenin Sultanları maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:01
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        Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. VNL'in ikinci haftası ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı dördüncü galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Sırbistan-Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati...

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        SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        Sırbistan - Türkiye voleybol maçı 31 Mayıs cuma günü saat 03.30’da oynanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sırbistan - Türkiye voleybol karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

        1-Polonya - 15 puan

        2-İtalya - 15 puan

        3-Brezilya - 14 puan

        4-Çin -12 puan

        5-Türkiye - 10 puan

        6-Japonya - 9 puan

        7-ABD - 9 puan

        8-Kanada - 9 puan

        9-Hollanda - 6 puan

        10-Dominik Cumhuriyeti - 6 puan

        11-Güney Kore - 4 puan

        12-Sırbistan - 3 puan

        13-Almanya-3 puan

        14-Tayland - 3 puan

        15- Fransa - 3 puan

        16- Bulgaristan 2 puan

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        MİLLETLER LİGİ İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

        29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

        31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

        1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

        2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

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