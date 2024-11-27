Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı

Adana’da yaşayan Övünç Şan (29) iş çıkışını ailesiyle birlikte bir şırdancıya gitti. Burada şırdan yiyen Şan’ın nefes borusuna yediği yemeğin parçası kaçtı. Bu sırada aynı restoranda yemek yiyen matematik öğretmeni Kadir Bardakçı (36), Övünç Şan’ın imdadına yetişti.

Milli Eğitim tarafından daha önceden verilen ilk yardım eğitimlerinde Heimlich manevrasını öğrenen Kadir Bardakçı, bu yöntem sayesinde Övünç Şan’ın nefes borusuna kaçan şırdan parçasını çıkardı. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"BOĞAZIMA TAKILDI"

Övünç Şan (29), “İşten çıktıktan sonra eşim ve çocuğumu evden alıp şırdan yemeye geldik. Şırdanlar o kadar güzel görünüyordu ki, günün vermiş olduğu açıklıkla beraber birden hızlıca yemeye başladım. İlk aldığım lokmayı o kadar büyük ısırdım ki ilk başta öksürük oldu. Sonra lokmamı yutmaya çalıştıkça boğazıma takıldı” dedi.

"BENİM KAHRAMANIM, CAN BORCUM VAR"

Kendisini kurtaran kişiye minnet duyduğunu belirten Şan, "Nefes alamadığımı anladım. Herkes bir telaş içerisinde, eşim ve buradaki insanlar bana yardım etmeye koşturdu. Burada az önce tanıştığım Kadir bey, o benim kahramanım. Beni hayata döndürdü, kendisine can borcum var. Yapmış olduğu Heimlich manevrasıyla boğazımda kalan lokmayı çıkardı. Nefes almaya başladım, kendisine çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.