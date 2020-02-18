Sirena Marine'den, Avustralya ve Rusya hamlesi

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Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Sirena Marine, imzaladığı anlaşmayla, Avustralya ve Yeni Zelanda'da; Axopar, Sealine, Greenline, Fjord, Outer Reef ve Vanquish gibi Avrupa’nın önde gelen motoryat markalarına bayilik yapan E-Yachts’ı yetkili bayi olarak tayin etti

Şirket, Rusya pazarındaki müşterilerine ise; Ferretti, Pershing, Itama, Mochi Craft gibi birçok güçlü markanın distribütörlüğünü yapan Premium Yachts ile ulaşacak.

Sirena Marine Ticari Direktörü (CCO) Ali Onger, “Avustralya ve Rusya pazarlarında böyle güçlü iş ortakları ile çalışmak bizim global pazardaki büyümemizi daha da hızlandıracak" şeklinde konuştu

Onger, "Sidney, Melbourne, Gold Coast, Perth ve Auckland'da ofisleri ve showroomları bulunan E-Yachts ile iş birliğimiz sayesinde Sirena Marine’nin motor yatları, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tutkunlarına daha kolay ulaşacak. İlk kez bir kıtaya distribütörlük verdiğimiz bu anlaşma sonrasında ilk satışımızı da Sirena 58 modeli ile yaptık. E-Yachts ile birlikte bu satışların devamının geleceğine inanıyoruz." dedi

Sirena'yı iki yıldır takip ettiklerini dile getiren E-Yachts Genel Müdürü Peter Hrones ise yaptığı açıklamada; Sirena’yı 58, 64’ün ve 88’in Cannes’da tanıtımından bu yana yakından takip ediyorum. German Frers, Cor D.Rover ve Tommaso Spadolini gibi dünyanın en ünlü tekne tasarımcılarına sahip olan Sirena, E-Yachts'ın özel tasarımcı portföyüne mükemmel uyum sağlıyor ve bu yatları Avustralya ve Yeni Zelanda pazarına tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.