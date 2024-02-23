Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı ne zaman açılıyor?
Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı yeniden açılıyor. İki yön arasındaki 8.3 kilometre uzunluğundaki istasyonlarda değişim ve yenilemeler yapıldı. Bununla beraber, raylı sistemin yanında yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yeşil alan gibi sosyal alanlar da inşa edildi. İşte, Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılış tarihi...
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı tren hattı yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor. 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi' kapsamında yapılan hat yenilemesinin yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet yolu gibi alanlar da inşa edildi. Peki, Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME TREN HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ni tamamladıklarını belirtti. 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASI 20 DAKİKA
İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirdik. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonları da tamamlandı. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri tamamlandı. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak."
METRELERCE SOSYAL ALAN İNŞA EDİLDİ
Bakan Uraloğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Raylı sisyemin yanında proje kapsamında şunlar da inşa edildi;
7 bin 300 metre bisiklet yolu,
7 bin 300 metre yaya yolu,
10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları,
6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan,
74 bin metrekare yeni yeşil alan,
3 yaya üst geçidi,
22 kara yolu ve yaya alt geçidi inşa edildi.
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME TREN HATTI DURAKLARI
Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme.