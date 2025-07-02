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        Haberler Bilgi Yaşam Şirket Kuruluş Numarası Nedir? Şirket Kuruluş Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        Şirket Kuruluş Numarası Nedir? Şirket Kuruluş Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        Şirket kurmak isteyen ya da mevcut şirketi ile ilgili resmi bir işlem yaptıracak olanlar için şirket kuruluş numarası, önemli terimlerden biri… Ticari konularla alakalı işlemler ve resmi evraklarda sık sık geçen bu kavramın detayları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Şirket kuruluş numarası nedir sorusuna siz de cevap arıyorsanız eğer; şirket kuruluş numarası nasıl öğrenilir, şirket kuruluş numarası nerede yazar ve şirket kuruluş numarası ne işe yarar gibi soruların detaylı yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:16
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        Şirket Kuruluş Numarası Nedir?
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        Şirket Kuruluş Numarası Nedir?

        Şirket kuruluş numarası nedir sorusunun yanıtı aslında oldukça basit… Türkiye’de kurulan bir şirket, resmi olarak tescillendiğinde şirket kuruluş numarası alır. Bu numaranın diğer ismi ise benzersiz kimlik numarasıdır. Her şirkete özel verilen numara, adeta vatandaşların kimlik numarasına benzer. Şirketin resmi olarak kurulduğunu gösteren benzersiz kimlik numarası, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilir. Bu numara benzersiz ve tanımlayıcı özelliğe sahiptir. Kurulan şirketi resmi kayıtlarda temsil eden bu numaraya MERSİS numarası ve ticaret sicil numarası da denilmektedir. Ancak bu numara ile ilgili merak edilen sadece şirket kuruluş numarası nedir sorusu değil…

        Şirket Kuruluş Numarası Nasıl Öğrenilir?

        Bir şirketin diğer şirketlerden ayrılmasını sağlayan şirket kuruluş numarasını öğrenmek isteyenler, şirket kuruluş numarası nasıl öğrenilir sorusunu dile getiriyor. Şirket kuruluş numaranızı öğrenebilmeniz için tek bir yol yok. Bu numaraya ulaşabilmenizin. Birkaç yolu var ve oldukça kolay… Bu yollardan en klasiği size numaranın verildiği Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne doğrudan başvurmak olacaktır. Bir diğer yöntem ise Ticaret Sicil Gazetesi… Bu gazetede şirketlerin kuruluş ilanları yayınlanır. Bu sistem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yani kısaca TOBB tarafından uygulanır. İlgili gazeteye, bu kuruluşun resmi internet sitesinden kolayca ulaşabilirsiniz. Şirket kuruluş numarası nasıl öğrenilir diyenler için bir diğer yol da vergi levhasıdır. Şirketlerin vergi levhalarında bu numaraya kolaylıkla ulaşılabilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte resmi bilgilere ulaşmak daha da kolaylaştı. Şirket kuruluş numarasını öğrenmekte bunlardan biri… E-devlet uygulaması üzerinden “Ticaret Sicil Bilgileri Sorgulama” bölümüne giriş yaparak şirket kuruluş numaranızı öğrenebilirsiniz. E-devlet gibi kolaylık sağlayan bir diğer dijital uygulama ise MERSİS yani Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’dir. Bu yollardan herhangi birini tercih ederek şirket kuruluş numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca şirketinizle ilgili bazı resmi evraklarda da nu numaranın yer alabileceğini hatırlatalım.

        Şirket Kuruluş Numarası Nerede Yazar?

        Şirket kuruluş numarası nerede yazar sorusunun yanıtını aslında şirket kuruluş numarası nasıl öğrenilir konu başlığı altında da yanıtladık. Şirket kuruluş numarası nerede yazar diyenler için işte numaranın yazdığı yerler…

        • - Vergi levhası
        • - Şirketle ilgili resmi evraklar ve faturalar
        • - Şirket kaşeleri
        • - Faaliyet belgesi
        • - Şirket ana sözleşmesi
        • - Ticaret Sicil Gazetesi
        • - E-devlet ve MERSİS gibi dijital uygulama kanalları

        Şirket Kuruluş Numarası Ne İşe Yarar?

        Şirket kuruluş numarası nedir ve şirket kuruluş numarası nasıl öğrenilir gibi sorulara yanıt verdik. Peki şirket kuruluş numarası ne işe yarar? En temelde şirketinizi diğer şirketlerden ayırt etmeye yarayan bu numara sayesinde birçok resmi işleminizi gerçekleştirirsiniz. En önemli ve en temel işlevi bu olsa da şirket kuruluş numarası ne işe yarar sorusunun dile getirenler için şirket kuruluş numarasının işe yaradığı alanlar şöyle;

        • - Resmi ve hukuki süreçler
        • - Bankacılık işlemleri
        • - Vergi ve muhasebe işlemleri
        • - SGK kayıtları
        • - İhale başvuruları, iş ortaklıkları ve ticari tüm ilişkiler
        • - Ticari Sicil Gazetesi ilanları
        • - Elektronik imza
        • - Şirket adına kesilen bazı faturalar
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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