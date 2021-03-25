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Haberlerİş-YaşamŞirketler 1.5 milyar dolar aldı, vatandaş 4.6 milyar dolar sattı
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Şirketler cuma 1.5 milyar dolar aldı, vatandaş pazartesi 4.6 milyar dolar sattı

BDDK rakamlarına göre Merkez Bankası'nda başkan değişikliğine gidildiği 19 Mart ve bir önceki gün toplam 841 milyon dolarlık döviz alındı. Pazartesi ise kur 8'i geçince son 2 yıldır döviz biriktiren vatandaş 4.6 milyar dolarlık döviz mevduatı bozdurdu. Merkez Bankası rakamlarına göre ise 19 Mart haftasında başta şirketler olmak üzere yerli yatırımcıların döviz mevduatı 2,2 milyar dolar arttı. Merkez Bankası rakamlarına göre bu rakamı parite etkisinden arındırdığımızda gerçek rakam 1.6 milyar lira olarak oraya çıkıyor. Bu tutarın 1.5 milyar doları tüzel kişiler yani şirketlerden geldi. Vatandaş sadece 128 milyon dolar aldı. Rahim Ak'ın haberi

Şirketler 1.5 milyar dolar aldı, vatandaş 4.6 milyar dolar sattı

19 Mart 2021 cuma günü Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra Merkez Bankası Başkanı olarak Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sırasında eş zamanlı olarak bazı kişi ve kurumların o günkü kur olan 7.21 liradan döviz aldığı iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre ise 19 Mart günü 336 ve bir önceki gün yani perşembe de 505 milyon dolarlık yani toplam 841 milyon dolarlık döviz alındı. Çarşamba günü 164,8 milyar dolar olan döviz mevduatı cuma akşamı 165.7 milyar dolara çıktı.

BDDK'nın henüz yayımladığı 22 Mart verilerine göre ise dolar kuru 8'i geçince 4.6 milyar dolarlık döviz mevduatı bozduruldu. Türk Lirası'na çevrildi. Peki kim bozdurdu? Son 2 yıldır döviz biriktiren vatandaş gerçek kişiler yani vatandaş. Gerçek kişilerin döviz mevduatı cuma günü 165.7 milyar dolarken pazartesi akşamı 161.1 milyar dolara indi. Böylece dolar/TL'nin 7.80'in altına sarkmasının nedeni de anlaşıldı. Diğer yandan Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan haftalık istatistikleri oldukça ilginç.

ŞİRKETLER GEÇEN HAFTA 1.5 MİLYAR DOLAR ALDI

Şöyle ki, Merkez Bankası haftalık rakamlarına göre 19 Mart haftasında başta şirketler olmak üzere yerli yatırımcıların döviz mevduatı 2,2 milyar dolar arttı. Yine rakamlara göre bu rakamı parite etkisinden arındırdığımızda gerçek rakam 1.6 milyar lira olarak oraya çıkıyor. Bu, 19 Mart haftası boyunca 7.21'li seviyelerden gerçekte 1.6 milyar dolarlık dolar, Euro alımı yapılarak döviz mevduatı olarak bankalara park ettiği anlamına geliyor. İlginç alan alımı yapanların vatandaşlar olmaması. Çünkü Merkez'in haftalık bültenine göre yine parite etkisinden arındırdığımızda bu tutarın 1.5 milyar doları tüzel kişiler yani şirketlerden geldi. Vatandaş sadece 128 milyon dolar aldı. Her iki tabloyu yani hem BDDK hem Merkez Bankası rakamlarını karşılaştırdığımıza değişiklik öncesi ve sırasında döviz alanların Ayşe Teyze yani vatandaş değil şirketler olduğu anlaşılıyor.

Parite etkisinden arındırılmamış rakamlara göre ise hem şirket hem de vatandaşlar 19 Mart haftasında 1.8 milyar dolarlık alım yaptı. Bunun 1.2 milyar doları şirketlerden gelirken 578 milyon doları vatandaş kaynaklı oldu.

Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı artışı 1.6 milyar dolar oldu
Yurt İçi Yerleşikler ToplamYurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler
19.03.2021 İtibarıylaStok FarkıParite EtkisiParite Etkisinden Arındırılmış DeğişimStok FarkıParite EtkisiParite Etkisinden Arındırılmış Değişim
Toplam Yabancı Para Mevduat Değişimi2.1675281.6391.467-451.512
A1. ABD Doları Cinsi Mevduatlar1.148-1.1481.054-1.054
A1. Euro Cinsi Mevduatlar380-197577321-98419
A3. Diğer Para Cinsi Mevduatlar75-7564-64
A4. Kıymetli Maden Depo Hesapları564725-1612854-26

BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVDUATI 2.2 MİLYAR DOLAR ARTTI
3/19/20213/12/2021Fark(%)
DÖVİZ CİNSİ VE KOMPOZİSYONU (Milyon ABD Doları)
BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR261.592259.4062.186
I.MEVDUAT BANKALARI231.317229.4711.846
A.Yurt İçinde Yerleşikler205.341203.4931.848
1.Gerçek Kişiler128.608128.030578
-ABD Doları67.80467.76539
-Euro - ABD Doları Karşılığı31.54731.48166
-Diğer - ABD Doları Karşılığı2.8092.8009
-Kıymetli Maden Hesapları-ABD Doları Karşılığı26.44825.984464
2.Tüzel Kişiler76.73375.4631.270
-ABD Doları41.57540.690885
-Euro - ABD Doları Karşılığı32.10031.791309
-Diğer - ABD Doları Karşılığı1.1161.06848
-Kıymetli Maden Hesapları-ABD Doları Karşılığı1.9421.91428
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar2.9402.830110
C.Yurt Dışında Yerleşikler16.79916.832-33
-ABD Doları3.9603.95010
-Euro - ABD Doları Karşılığı11.68811.742-54
-Diğer - ABD Doları Karşılığı7287253
-Kıymetli Maden Hesapları-ABD Doları Karşılığı4234158
D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar6.2376.316-79

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