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        Şırnak´ta teröre tepki

        ŞIRNAK´taŞehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklaması ile terör örgütü PKK´ya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:30
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        Şırnak´ta teröre tepki
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        ŞIRNAK´taŞehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklaması ile terör örgütü PKK´ya tepki gösterdi.

        Irak´ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde son 2 günde 12 askerin şehit olmasının ardından Şırnak´ta Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları terör örgütü PKK´ya tepki gösterdi. Öğle namazının ardından Geylani Camisi önünde toplanan kalabalık ellerinde dev Türk bayrağıyla ve `Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek´ pankartı açtı. Kalabalık, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Teröre karşı omuz omuza" sloganları attı.

        'BAŞARAMAYACAKSINIZ'

        Şehri Nuh Platformu adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, "Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin bası sağ olsun. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şırnak tek yürek devletinin yanında terörün karşısındadır. Terör ve siddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye´nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleri şunu bilsin ki; `başaramayacaksınız´. Milletimize düşen görev, birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olmaktır. Tetikçileri ve tetikçilerin üst akıllarını el birliğiyle alt edeceğiz" dedi.

        Basın açıklamasından sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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