Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama
ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Ocak tarihlerinde, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenledi, 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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