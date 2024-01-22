Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Ocak tarihlerinde, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenledi, 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.