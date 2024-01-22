Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama

        ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Ocak tarihlerinde, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenledi, 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka´ya meşaleli karşılama
        AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka´ya meşaleli karşılama
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor
        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor
        İdil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
        İdil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi