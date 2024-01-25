Şırnak´ta ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir için havalandı

ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, ambulans helikopterle Elazığ´a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan 2 aylık Nehir Kayaalp, zatürre nedeniyle solunum sıkıntısı çekti. Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi´ne götürülen Nehir bebeğin, burada yapılan muayenede akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlendi. İleri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edilen Nehir bebek için, Sağlık Bakanlığı´ndan helikopter talep edildi. Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, Nehir bebeği ilçeden alarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne götürdü. Nehir bebek, burada tedaviye alındı.