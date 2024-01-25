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        Şırnak´ta ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir için havalandı

        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, ambulans helikopterle Elazığ´a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:40
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        Şırnak´ta ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir için havalandı
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        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, ambulans helikopterle Elazığ´a sevk edildi.

        Silopi ilçesinde yaşayan 2 aylık Nehir Kayaalp, zatürre nedeniyle solunum sıkıntısı çekti. Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi´ne götürülen Nehir bebeğin, burada yapılan muayenede akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlendi. İleri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edilen Nehir bebek için, Sağlık Bakanlığı´ndan helikopter talep edildi. Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, Nehir bebeği ilçeden alarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne götürdü. Nehir bebek, burada tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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