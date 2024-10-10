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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuk, 4'üncü günde bulundu

        ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde 7 Ekim'de kaldıkları yatılı Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Enes Düzgün (14) ile Enes Arız'ın (15) bulunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:05
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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuk, 4'üncü günde bulundu
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        ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde 7 Ekim’de kaldıkları yatılı Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Enes Düzgün (14) ile Enes Arız’ın (15) bulunduğunu duyurdu.

        İdil’e bağlı Oyalı köyünde yaşayan Enes Düzgün ile Enes Arız, 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kur’an kursundan çantalarını alarak ayrıldı. Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, ekiplerin çalışmasıyla çocukların bulunduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, “7 Ekim günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri kayıp başvurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ekim günü E.A. (15) ve E.D. (14) isimli iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur” denildi.

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        Galeri

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