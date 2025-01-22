Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı

Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 20 Nolu Petrol Kuyusu bölgesinde arama çalışması yapan personelin kaldığı konteynerde, dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için iş makinesiyle de çalışma yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürülürken, 2 konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.