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        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı

        ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda petrol arama çalışması yapan personelin kaldığı 2 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:35
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        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı
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        ŞIRNAK’ta Gabar Dağı'nda petrol arama çalışması yapan personelin kaldığı 2 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 20 Nolu Petrol Kuyusu bölgesinde arama çalışması yapan personelin kaldığı konteynerde, dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için iş makinesiyle de çalışma yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürülürken, 2 konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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