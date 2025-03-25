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        Nevruz etkinliğinde engelli satıcının pamuk şekerlerini alıp dağıtan polisler DHA'ya konuştu

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        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:00
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        Nevruz etkinliğinde engelli satıcının pamuk şekerlerini alıp dağıtan polisler DHA'ya konuştu
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        ŞIRNAK’ta, nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci’nin pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara dağıtan polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal, Demirören Haber Ajansı’na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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