Nevruz etkinliğinde engelli satıcının pamuk şekerlerini alıp dağıtan polisler DHA'ya konuştu
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ŞIRNAK’ta, nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci’nin pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara dağıtan polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal, Demirören Haber Ajansı’na
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