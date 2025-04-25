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        Trafik kazasına müdahale ederken TIR'ın çarptığı polis memuru, 5 gün sonra şehit oldu

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, akşam saatlerinde şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:05
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        Trafik kazasına müdahale ederken TIR'ın çarptığı polis memuru, 5 gün sonra şehit oldu
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde 20 Nisan’da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, akşam saatlerinde şehit oldu.

        Cizre- Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan’dan meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, yol açma çalışması sırasında yol işaretlemelerini aşan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde şehit oldu.

        VALİLİK DUYURDU

        Bacak’ın şehit haberi Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Vali Birol Ekici adına yapılan paylaşımda, “20.04.2025 günü, Şırnak ilimiz Cizre-Nusaybin istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplerimiz, yol açma çalışmalarını sürdürdükleri esnada yapılan yol işaretlemelerini aşan bir aracın çarpması sonucu polis memuru Zeki Bacak ağır şekilde yaralanmıştır. Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.04.2025 tarihinde şehit olan kahraman polis memurumuz Zeki Bacak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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