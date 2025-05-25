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        Şırnak'ta Gabar'dan sonra Beytüşlebap'ta da petrol aranıyor

        ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ardından Beytüşşebap ilçesinde de petrol arama çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:00
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        Şırnak'ta Gabar'dan sonra Beytüşlebap'ta da petrol aranıyor
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        ŞIRNAK’ta Gabar Dağı’nda bulunan petrolün ardından Beytüşşebap ilçesinde de petrol arama çalışmaları başladı.

        Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesi petrol sahalarında günlük üretim 113 kuyuda 81 bin varile ulaştı. Gabar’ın ardından Şırnak’ın her bölgesinde petrol arama çalışmaları hız kazandı. Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda da çalışmalar yoğunlaştı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Beytüşşebap’ta bulunan petrol arama kuyusunu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabar’lar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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