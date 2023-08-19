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        Şırnak'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:15
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        Şırnak'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İlçenin Çığır köyü kavşağında Mehmet Demir yönetimindeki 41 LK 941 plakalı hafif ticari araç, Irak uyruklu H.L. yönetimindeki Irak plakalı ciple çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nusaybin ve İdil Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Demir ve Hazniye Demir'in, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in anne ve babası olduğu, kazayı hafif yaralı atlattıkları öğrenildi.

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