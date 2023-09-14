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        Şırnak'ta bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:41
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        Şırnak'ta bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        İlçeye bağlı Mezra köyü Suğur Paşa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nazım S'den (48) haber alamayan komşuları evine gitti.

        Nazım S'yi elleri arkadan bağlanarak silahla vurulmuş halde gören komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, vücudunda mermi izleri bulunan Nazım S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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