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        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:59
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        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Abdurrahim Karatay yönetimindeki 34 RK 500 plakalı otomobil, Mağara köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karatay'ın, AK Parti İl Genel Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

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