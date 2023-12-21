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        Şırnak'ta Termal Turizm Potansiyeli Paneli düzenlendi

        Şırnak Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Şırnak'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:32
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        Şırnak'ta Termal Turizm Potansiyeli Paneli düzenlendi
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        Şırnak Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Şırnak'ın Termal Turizm Potansiyeli Paneli" yapıldı.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde, Şırnak'ın artık enerji kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

        Daha önce kömür madenleri ile anılan kentin artık petrol ile anıldığını dile getiren Alkış, "Şırnak il ve ilçeleri bereketli bir coğrafya. Bundan sonra inşallah bu nimetlerden istifade ederiz. Petrolün bulunması büyük bir nimettir. Sadece Şırnak için değil ülkemiz için. Ülkenin ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacak bir kaynak." dedi.

        Şırnak'ın çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Alkış, Cudi Dağı'nın inanç turizmi adına önemli bir merkez olduğunu belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Suat Altın da üniversitenin düzenleyeceği her projeye destek vereceklerini, özellikle kaynaklar kısmında kendilerini dünyaya tanıtmaları gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından akademisyenler kentte bulunan termal yeraltı kaynakları ile ilgili sunum yaptı.

        Programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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