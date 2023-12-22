Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu

        Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal Beldesinde Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal Beldesinde Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu.

        Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek'in girişimleri sonucu belediyenin önüne kurulan ATM cihazı hizmete sunuldu.

        Benek yaptığı açıklamada, Belde halkının yıllardır böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, ATM cihazının beldeye hayırlı olmasını diledi.

        Benek, ATM cihazının beldeye kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada
        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada
        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada
        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada
        Cizre TSO yönetiminden gençlik merkezine ziyaret
        Cizre TSO yönetiminden gençlik merkezine ziyaret
        Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, evde eğitim alan öğre...
        Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, evde eğitim alan öğre...
        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi
        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi