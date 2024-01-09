Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Uludere Belediyesinden heyelan nedeniyle evi zarar gören vatandaşa yardım

        Uludere Belediyesi, evi heyelan nedeniyle zarar gören vatandaşa yardım edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere Belediyesinden heyelan nedeniyle evi zarar gören vatandaşa yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uludere Belediyesi, evi heyelan nedeniyle zarar gören vatandaşa yardım edecek.

        Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Gündoğdu Mahallesi'nde yoğun yağışlara bağlı olarak gerçekleşen heyelanda evi büyük zarar gören Sadık Ürek'i ziyaret ettiklerini belirtti.

        Ürek, "Çalışmaların devam ettiği yerde, vuku bulan olayda can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz oldu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunduğumuz Sadık Ürek ve ailesine imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vereceğiz, Rabbim ilçemizi ve vatandaşlarımızı her türlü beladan muhafaza buyursun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama
        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı
        Hilal Belediyesinden köylerde temizlik çalışması
        Hilal Belediyesinden köylerde temizlik çalışması