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        Cizre'de STK temsilcileri selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluş temsilcileri selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:53
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        Cizre'de STK temsilcileri selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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        Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluş temsilcileri selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Cizre'de aralarında Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Şırnak Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Sedat Hökenek, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş'in bulunduğu grup, selden etkilenen mahalleleri gezdi.

        Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden grup, "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, sel felaketinin yarattığı tahribatı en kısa sürede gidermek için ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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