KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şırnaklı Kore gazisi, komutanından aldığı övgüyü unutmuyor

EKREM PAYAN/BERİVAN AKTUĞ - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Hasan Elalmış, gazilik madalyasını gururla taşırken, komutanından aldığı övgüyü de unutmuyor.

​​​​​​​AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 18'inci bölümünde, gazi Hasan Elalmış'ın anılarına yer verildi.

Güçlükonak'a bağlı Fındık beldesinde yaşayan, 13 çocuk, 34 torun sahibi Elalmış, 1950 yılında vatani görevini yapmak üzere İzmir Seferihisar'daki jandarma birliğine katıldı.

Elalmış, "Onlar, Türkiye'den çok memnun kaldılar. Onlar bizim için 'Türk askerleri bizim toprakları tekrar bize kazandırdı. Biz Türk askerlerini bu kadar cesur bilmiyorduk.' dediler. Biz savaşta öyle bir mücadele ortaya koyduk ki anlatılamaz. Savaşta birçok insan hayatını kaybetti, yakın arkadaşlarım da şehit oldu. Çok büyük bir savaştı." ifadelerini kullandı.

Savaşa yönelik anıları olduğunu ifade eden Elalmış, şöyle devam etti:

"Kore dönüşü gemide komutanım beni çağırdı, 'Senin evde tüfeğin var mı?' diye sordu, ben de 'yok' dedim. O da 'Maşallah, çok iyi bir nişancıydın. Hiç silahın olmadan deneme yapmadan bu çok ilginç bir durum' dedi."