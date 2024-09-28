Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Senanur Yılmaz tarafından proje koordinatörlerine yönelik sunum yapıldı.
Toplantıda, ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK projelerinin önemine dikkat çekildi.
Programa, ortaöğretim ve ortaokulda görev yapan proje koordinatörleri katıldı.
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