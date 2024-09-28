Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıda, ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK projelerinin önemine dikkat çekildi.

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