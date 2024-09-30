Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 15 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 24 bin 483 paket sigara, 17 kilogram nargile tütünü, 3 kilogram tütün, 49 cep telefonu, 141 kilogram kaçak çay, 297 elektronik sigara, 3 litre alkollü içki, 5 paket elektronik sigara likiti, 15 kulaklık, klima, 2 kaynak makinesi, 74 inşaat malzemesi, 10 elektronik eşya, 230 el aletleri, 1852 emtia ile 148 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-29 Eylül'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

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