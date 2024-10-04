Cizre'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Kaymakam Baycar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladıklarını belirterek, son emekli olan din görevlisi Mehmet Selim Seyitoğlu'na plaket takdim etti.

Programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran da katıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından El Cezeri Yatılı Kuran Kursunda ilçede yıllarca özveriyle görev yapan emekli imam ve din adamları onuruna yemek programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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