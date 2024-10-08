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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Emre Batur'u kadrosuna katarken, Kemal Kayhan ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:57
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Emre Batur'u kadrosuna katarken, Kemal Kayhan ile yeniden anlaştı.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 36 yaşındaki Emre Batur ve 41 yaşındaki Kemal Kayhan ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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