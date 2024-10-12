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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:58
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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Gazi Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, A.K. ve Ö.K. yaralandı.

        Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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